Une conférence d'Emery devant des étudiants londoniens annulée

Sur une série de six matchs sans victoire avec Arsenal, Unaï Emery est sur la sellette. L'ancien coach du PSG ne fait plus l'unanimité à Londres, à tel point qu'une conférence qu'il devait donner ce vendredi devant des étudiants londoniens a été annulée. « C'est avec beaucoup de regrets que nous ne pouvons maintenir la présentation d'Unaï Emery devant les étudiants ce vendredi », a rapporté la direction de l’University Campus of Football Business, un établissement qui forme aux métiers du football à Wembley et à l’Etihad à Manchester.



Les étudiants eux-mêmes seraient la cause de cette décision prise par leur université. C'est en tout cas ce que déclare la direction : « Nous avons remarqué qu'il y avait eu de nombreuses réactions négatives visant M.Emery à l'annonce de son invitation. » Face aux réactions de ses élèves, l'établissement a mis en garde ces derniers sur « l'empreinte digitale (qu'ils créent), qui pourrait avoir un impact tout au long de leur carrière dans l'industrie du football. » Pour en revenir au terrain, le technicien espagnol n'a pas d'autre choix que de l'emporter ce jeudi soir contre Francfort à domicile. Une victoire qui serait synonyme pour les Gunners de qualification pour les 1/16èmes de finales de la C3.