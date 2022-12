Unai Emery va recadrer Emiliano Martinez

Emiliano Martinez a réalisé une Coupe du Monde exceptionnelle d'un point de vue sportif, mais ce sont surtout ses célébrations qui font parler. Lui qui a remporté le trophée avec l'Albiceleste cet hiver, ne manque pas l'occasion de vanner Kylian Mbappé et l'équipe de France depuis dimanche dernier. On l'a notamment aperçu, dans les vestiaires après la finale, demander "une minute de silence pour Mbappé", ou encore dans les rues de Buenos Aires avec une poupée à l'image du buteur français. Des actes qui ne vont pas rester sans conséquences. Martinez, qui va faire son retour dans son club d'Aston Villa dans les prochains jours, va être recadré par son entraineur Unai Emery.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'ancien coach du PSG lui-même l'a garanti. « Nous sommes très fiers de lui, il a gagné la Coupe du Monde avec son équipe nationale. Il a été formidable, les fans d’Aston Villa doivent être fiers de lui. Il revient la semaine prochaine, mais maintenant il se repose après de grandes émotions et son gros travail. […] Quand vous ressentez une grosse émotion, c’est difficile de se contenir, mais je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos des célébrations et du respect. Là, il est en équipe nationale, mais après il sera avec nous et cela sera notre responsabilité. On doit en parler », a ainsi déclaré Emery, arrivé à Aston Villa juste avant le Mondial.