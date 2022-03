Un problème Maguire à Manchester United ?

La forme du joueur de 28 ans est mitigée cette saison, avec de mauvaises performances lors des matchs nuls à domicile contre Burnley et Southampton. Maguire a également laissé Joao Felix s'échapper sur le but de l'Atletico Madrid lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions la semaine dernière. Tout cela a incité les joueurs à discuter de la sélection de Maguire par Ralf Rangnick au centre d'entraînement de Carrington.

Pour sa part, Rangnick a soutenu Maguire en public, notamment le mois dernier, lorsqu'il s'est moqué des allégations de changement de capitaine. "Je n'ai jamais parlé à aucun joueur d'un changement de capitaine, Harry en est conscient, tout comme Cristiano [Ronaldo, qui était pressenti pour le brassard]", a déclaré l'entraîneur intérimaire allemand. "C'est moi qui décide qui est capitaine et je n'ai pas à en parler à qui que ce soit d'autre. Harry est notre capitaine et il le restera. Je ne vois aucune raison de changer cela. C'est aussi un joueur qui doit se développer et s'améliorer comme tous les autres joueurs."