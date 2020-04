Un documentaire (gratuit) sur Sadio Mané disponible dès ce mercredi

Si le confinement vous parait long, la plateforme de streaming Rakuten TV risque de combler votre ennui le temps de 72 minutes. Le service de vidéo à la demande vient de mettre en ligne gratuitement le documentaire « Made In Sénégal » retraçant la fabuleuse histoire du joueur de Liverpool, Sadio Mané. De la vie rurale dans un petit village de l’extrême sud du Sénégal, jusqu’à la vie d’une star du football mondial, « Made In Sénégal » nous raconte l’histoire d’un joueur qui a remué ciel et terre pour atteindre son rêve.

De nombreux témoignages

Le documentaire est composé d’images d’archives rares, mais aussi de nombreuses interviews de personnes qui ont côtoyé la star de la sélection sénégalaise (Van Dijk, Salah, Koulibaly). Parmi les témoignages, Jurgen Klopp nous raconte une anecdote sur sa première rencontre avec Sadio Mané. « Je me souviens de ma première rencontre avec Sadio. C’était à Dortmund. Sa casquette de baseball était de travers. Il ressemblait à un rappeur débutant. J’ai pensé : “Je n’ai pas le temps pour ça" », admet l’entraîneur des Reds. Quelques années plus tard, les deux hommes permettront à Liverpool de remporter la Ligue des Champions 2019. Avant de peut-être ramener un nouveau titre de champion d’Angleterre, trente ans après le dernier sacre des Scousers.