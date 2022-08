Favori pour décrocher le prochain Ballon d'Or, Karim Benzema figure naturellement dans le sprint final qui désignera le 25 août prochain le meilleur joueur 2022, un trophée d'honneur remis par l'UEFA. L'avant-centre et capitaine du Real Madrid, champion d'Espagne et vainqueur de la C1, fera face à son coéquipier, le gardien de but belge Thibaut Courtois.



Le troisième candidat est le Belge Kevin de Bruyne. L'inspirateur offensif de Manchester City a remporté la Premier League la saison dernière. La cérémonie se déroulera lors du tirage au sort des phases de groupes de la C1 et des autres coupes d'Europe.



L'Union européenne des associations de football mettra aussi à l'honneur les entraîneurs de l'année. Et sans surprise également, sont en lice Carlo Ancelotti (Real Madrid), Jürgen Klopp (Liverpool) et Josep Guardiola (Manchester City).