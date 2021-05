Tuchel s'explique sur la polémique Abraham

Placardiser son meilleur buteur et ne pas le sélectionner pour la finale de la FA Cup, alors qu'il a été l'un des artisans du parcours des Blues ? Thomas Tuchel plaide coupable. Face à la colère et aux menaces de la petite amie de Tammy Abraham, le manager de Chelsea s'est expliqué. "C'est juste le nombre de joueurs que je peux convoquer pour un match, a expliqué le coach allemand lors d'un point presse. On a décidé de commencer avec Timo Werner comme numéro 9, et on avait Kai (Havertz) et 'Oli' (Olivier Giroud) donc on a décidé de ne pas avoir trois numéros 9 sur le banc. C'est tout. Ce n'est pas personnel."

"Pas le moment de se plaindre"

"Je dois dire que depuis que je suis arrivé ici, tout le monde mérite d'être dans l'équipe, a encore glissé l'Allemand. Je comprends sa frustration, et ce n'était pas la première fois. On a d'autres joueurs qui vivent la même situation. Ce n'est pas le moment de se plaindre ni de donner trop d'explications. Ce sont les deux semaines décisives de la saison. Donc c'est la situation et c'est comme ça." De quoi éteindre l'incendie ?