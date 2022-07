Tuchel envoie un message au Barça

L'entraîneur allemand a reconnu qu'il comprenait le désir d'Azpilicueta de rejoindre les Blaugrana et a révélé que son joueur n'est pas satisfait de l'intention de Tuchel de le garder chez les Blues. "C'est une question difficile parce que je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu'il veut", a déclaré Tuchel. "Nous ne pensons pas tellement aux autres clubs. L'accent est mis sur nous et sur ce dont nous avons besoin."

Tuchel mécontent du Barça

"Je lui ai dit et je vous le dis que je comprends sur un plan personnel et professionnel. Mais je ne suis pas seulement dans ce rôle pour lui donner ce qu'il veut. Je suis un manager de Chelsea qui veut faire ce qu'il y a de mieux pour Chelsea. Il n'aime pas ça mais il comprend. C'est difficile pour lui parce que l'autre club est en permanence sur lui". Lorsqu'on lui a demandé s'il était dérangé par la poursuite d'Azpilicueta par le FC Barcelone, Tuchel a admis qu'il était "peut-être un peu" mécontent.