Tuchel a un chouchou à Chelsea

Après la belle performance de Chelsea contre l'Atletico Madrid (2-0) ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a rendu hommage à son milieu de terrain français N'Golo Kanté. Ce dernier, auteur d'une prestation sublime face aux Colchoneros, a reçu un tombereau de louanges de la part de son entraîneur.

"Kanté ? Un cadeau"

"Si vous jouez avec NG, vous jouez toujours avec au moins un demi-homme de plus, c'est unique. C'est un plaisir d'être son entraîneur, c'est un grand cadeau pour moi, un gars si humble, et qui est d’une si grande aide sur le terrain. Mais ne sous-estimez pas sa qualité de passes, de dribbles et sa faculté d’échapper à la pression", a indiqué Tuchel après la rencontre en conférence de presse.

"On savait que l'Atletico était une bonne équipe, bien organisée. On a essayé de garder la possession, de faire mal dans les attaques rapides. Nos deux buts sont sur des contre-attaques. Cela nous a bien aidés. La victoire à l'aller nous avait aussi permis d'aborder ce match avec confiance. On a fait deux bons matchs et on mérite cette qualification", a estimé pour sa part le champion du monde 2018 pour RMC Sport.