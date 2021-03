Tuchel à Chelsea, le verdict de Kanté

On dirait bien que le vestiaire de Chelsea est divisé sur le cas Thomas Tuchel. Alors que Mason Mount a chanté les louanges du coach allemand, Timo Werner, lui, regrette ouvertement le départ de Frank Lampard et se sent même coupable de son limogeage. Quid de N'Golo Kanté ? Le champion du monde français livre son verdict sur l'ancien boss du PSG. Un verdict plutôt positif. "Je suis un joueur, c'est l'entraîneur, donc il me dirige comme les autres joueurs. Ensuite, il est venu avec des belles idées, son enthousiasme, sa tactique, son expérience. Il a essayé d'apporter tout ce qu'il a fait dans le passé. Ça marche plutôt bien, on s'est remis dans la course pour le Top 4. On a fait un bon premier match en Ligue des champions; On est content qu'il soit là et on espère que ça va bien se passer", a estimé le Français pour RMC Sport.

Kanté grand fan de Tuchel

Bien que les Blues n'aient pas réussi à l'emporter dimanche lors du choc de contre Manchester United, les hommes de Tuchel pointent à la cinquième place et sont revenus dans la course pour se qualifier en Ligue des Champions. Kanté apprécie : "Ça fait plaisir d'être titulaire. J'ai aussi fait quelques passages sur le banc, c'est pas mal, l'équipe gagne. C'est une bonne situation, on s'est remis dans la course pour le top quatre. Débuter ce genre de matchs, ça fait plaisir. C'est dommage qu'on n'ait pas gagné, il y a eu pas mal d'occasions. On aurait pu l'emporter, comme ils auraient pu marquer. Au final, c'est un résultat juste", a ajouté l'ancien joueur de Leicester.