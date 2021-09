Il y a de cela un an, l'ESTAC était rachetée par le City Football Group. Déjà propriétaire de Manchester City en Premier League, du Girona FC en Espagne ou encore du New York City FC aux États-Unis, le puissant groupe avait décidé de s'implanter en France via le club Troyen. Ce dimanche, le CFG a décidé de gâter les fans du récent promu en Ligue 1, en leur permettant de tâter de la Premier League.



Ou du moins de s'en approcher un peu, par l'intermédiaire du trophée remis au vainqueur du championnat anglais. Et puisque c'est Manchester City qui l'a conquit la saison dernière, le CFG a pris l'initiative d'exposer ce fameux trophée au stade de l'Aube. Ce dimanche, en marge de la rencontre qui opposera Troyes à Angers (15h, 8e journée de Ligue 1), les supporters auront donc l'occasion de se faire photographier à côté de lui.



Une sorte de compensation voulu par le propriétaire des deux clubs qui devaient initialement s'affronter le 31 juillet dernier, mais n'avaient pu le faire en raison des contraintes sanitaires.