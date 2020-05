Troy Deeney : "Des gens disent : « J'espère que ton gosse aura le Coronavirus »"

Des mots forts. Capitaine de Watford, Troy Deeney ne s'attendait certainement pas à un tel flot de haine. L'attaquant de 31 ans dénonce via une interview à CNN les nombreuses insultes dont il fait l'objet depuis qu'il a annoncé ne pas vouloir reprendre les entraînements. Une décision prise en raison du Coronavirus, son fils âgé de cinq mois souffrant de problèmes respiratoires.

« Retournez au boulot vous aussi »

Deeney fustige les individus qui critiquent sa décision de manière inappropriée : « On marche dans la rue et des gens nous disent des trucs du genre 'Moi je travaille, alors retournez au boulot vous aussi' ». Pire, le joueur explique que sa femme reçoit également des messages de pression, et certains viseraient son fils « J'espère que ton gosse aura le Corona ». Pour le moment, l'attaquant ne souhaite pas donner suite : « C'est le plus dur pour moi, mais si vous commencez à répondre, les gens vous se dire que cela vous touche et diront qu'ils vous ont eu ».



Le joueur de Watford a finalement expliqué avoir reçu le soutien de plusieurs joueurs de Premier League et de son club.



Les clubs ont repris l'entraînement collectif :