Trezeguet sort Aston Villa de la zone rouge

Si Aston Villa se maintient en Premier League, le club de Birmingham devra une fière chandelle à son attaquant égyptien Mahmoud Hassan, dit "Trezeguet". Déjà auteur d'un doublé contre Crystal Palace le week-end dernier, l'ancien joueur d'Al-Ahly s'est de nouveau montré décisif face à Arsenal en marquant le seul but de la rencontre, d'une demi-volée tendue. Le sixième but de la saison pour le Pharaon, et pas le moins important à deux journées du terme de la saison, ainsi que l'a souligné l'intéressé à l'issue de la rencontre, marquée par la sortie de la zone de relégation pour son équipe (17eme, à égalité de points (34) avec Watford).

Trezeguet : « Je réponds présent dans les moments difficiles »

« Ce sont des points très importants que nous avons obtenus après notre victoire sur Crystal Palace. J'ai déjà dit que je répondais présent dans les moments difficiles et je l'ai fait, a répondu Trezeguet après la victoire sur les Gunners. Notre objectif est maintenant de gagner le prochain match pour rester en Premier League parce que nous le méritons. J'ai fait beaucoup d'efforts cette année pour atteindre mes objectifs. Nous avions de grandes raisons de gagner contre Arsenal et y parvenir est un cadeau de Dieu. J'espère rester en Premier League avec Aston Villa parce que j'ai vécu la même expérience trois fois auparavant, une fois en Belgique et deux fois en Turquie, et j'espère que ce sera la quatrième. »