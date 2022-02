Harry Kane a été la vedette pour Tottenham lors de sa victoire 3-2 contre Manchester City samedi, montrant pourquoi les champions de Premier League voulaient absolument mettre la main sur le capitaine anglais. City a failli signer Kane à l'été 2021, mais le président de Tottenham, Daniel Levy, a rejeté une offre de 127 millions de livres des champions de Premier League. Cela a conduit à un conflit entre les Spurs et Kane, l'attaquant ne s'étant pas présenté à l'entraînement de pré-saison et n'ayant pas participé aux deux premiers matchs de la saison.

Les Spurs veulent garder Kane

Un début de saison difficile pour Kane, qui n'a marqué que deux buts en championnat avant Noël, a soulevé la question de savoir si le joueur de 28 ans avait encore l'envie et l'état d'esprit nécessaires pour atteindre le sommet de sa forme. Mais il semble maintenant beaucoup plus heureux et son doublé contre City pourrait relancer sa saison. Le contrat actuel de Kane devrait le garder chez les Spurs jusqu'en 2024, mais il est possible qu'il ait toujours l'intention de rejoindre un autre club cet été. Le meilleur pari des Spurs pour garder Kane est de lui offrir un nouveau contrat amélioré qui apportera une stabilité entre les deux parties et mettra fin à toute spéculation concernant l'avenir du joueur, selon Marca.