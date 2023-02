Tottenham : une longue absence bien confirmée pour Lloris

Hugo Lloris manquera donc bel et bien plusieurs semaines de compétition avec Tottenham. Le gardien et capitaine des Spurs, désormais retraité international depuis quelques semaines, a été touché lors du choc remporté face à Manchester City dimanche dernier. Touché aux ligaments du genou, il avait été soigné sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium mais n'avait pas été remplacé. Seulement, il a passé des examens concernant cette blessure et les nouvelles ont été mauvaises. Car le champion du monde 2018 va manquer plusieurs semaines de compétition.

Lloris éloigné des terrains pendant au moins cinq semaines

Tandis que le staff médical des Spurs avait craint une absence de Lloris jusqu'au terme de cette saison, il s'avère finalement que le Français va manquer entre cinq et sept semaines de compétition. Il va manquer des matchs importants, avec la double confrontation face au Milan AC en Ligue des Champions mais également le choc face à Chelsea en Premier League. C'est Fraser Foster qui prendra la place de Lloris dans les cages des Spurs pendant l'absence de l'ancien portier de l'OL ou de Nice.

"Nous sommes déçus pour Hugo (Lloris) qui est blessé (...). Il a besoin d'une bonne récupération, sans doute de cinq à sept semaines avant de revenir avec nous", a expliqué Christian Stellini, qui remplace temporairement Antonio Conte après l'opération à la vésicule biliaire subie la semaine dernière par le technicien italien.