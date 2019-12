Tottenham : un supporter banni à vie pour jet de tasse

Club update – ban issued for cup thrown.

Le choc entre Tottenham et Chelsea (0-2) ce dimanche a été marqué par des incidents racistes en tribunes. Un comportement que les Spurs jugent inacceptable et veulent fermement punir. En attendant de prendre une sanction, le club a banni à vie un de ses fans pour une tout autre raison. Celui-ci avait jeté sur le terrain une tasse visant le gardien des Blues, Kepa Arrizabalaga, en deuxième mi-temps. « Nous pouvons confirmer que nous avons identifié et émis une interdiction à effet immédiat à la personne ayant jeté une tasse à l'encontre du gardien de Chelsea » a rapporté le club entraîné par José Mourinho dans un communiqué.Dans la suite de son communiqué, Tottenham révèle qu'il avance sur l'affaire des cris racistes qui ont touché [LINK url="https://sports.orange.fr/football/angleterre/article/chelsea-rudiger-cible-de-chants-racistes-face-a-tottenham-CNT000001miIC6.html"]Antonio Rüdiger[/LINK]. Le club ajoute qu'il invite les supporters ayant été témoins d'actes racistes à le contacter pour l'aider à retrouver les auteurs.