Tottenham : Sissoko valorise la mentalité insufflée par Mourinho

José Mourinho a une affection particulière envers cette Carabao Cup, après l'avoir remportée quatre fois - le même nombre que Brian Clough et Sir Alex Ferguson. Avant la finale de la compétition, le 25 avril prochain contre le vainqueur de la demi-finale opposant Manchester United à Manchester City (ce mercredi soir), Moussa Sissoko a salué le travail réalisé par son entraîneur.

José fait-il de nous des gagnants? Oui, on peut dire ça. Nous savons quel type de manager José est et ce qu'il a fait dans le passé. Je pense que le président l’a amené ici pour gagner des trophées et il a essayé d’apporter cette mentalité à l’équipe. Je ne dirai pas que nous ne l’avions pas avant avec l’ancien manager (Mauricio Pochettino, ndlr), mais l’équipe y travaille beaucoup et il pousse tous les jours. Maintenant, il est bon que nous atteignions la finale et maintenant nous devons la gagner", a affirmé le buteur du soir, après le match.

"Il est temps de gagner un trophée", juge Sissoko

Tottenham a validé mardi soir son billet pour la finale de la Carabao Cup, en s'imposant face à Brentford (2-0) grâce à des réalisations de Moussa Sissoko (12ème) et Son (70ème) . Ainsi, les Spurs peuvent nourrir l'ambition d'enfin garnir l'armoire à trophées, vide depuis 2008. D'ailleurs,Pour le milieu de terrain, le technicien lusitanien a su trouver les mots afin de motiver l'équipe depuis sa prise de fonction, en novembre 2019.Ne manquant pas d'ambitions, le natif du Blanc-Mesnil a fixé ses désirs pour la suite de cet exercice 2020-2021.