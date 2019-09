Tottenham: Sissoko prolonge

L’international français Moussa Sissoko a prolongé ce vendredi son contrat avec Tottenham jusqu’en 2023.

Arrivé au Spurs lors du mercato estival 2016, Moussa Sissoko avait notamment disputé comme titulaire la finale de la Ligue des Champions la saison dernière.

"Je suis très fier. Au début, c'était difficile, mais je n'ai jamais abandonné et aujourd'hui, tout a changé", a-t-il réagi lors de sa prolongation.

