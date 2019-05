Tottenham: Sissoko joueur de la saison

Tourné vers la finale de la Ligue des champions, où Tottenham se mesurera à Liverpool, samedi, Moussa Sissoko a été désigné meilleur joueur de la saison par les supporters des Spurs.

Titulaire indiscutable cette saison et particulièrement à son avantage face à Manchester City puis l’Ajax d’Amsterdam en Ligue des champions, le milieu tricolore a reçu son trophée ce mardi. Et ses coéquipiers ainsi que Mauricio Pochettino et tout le staff technique y ont mis les formes en entonnant "Oh Moussa Sissoko", le chant habituellement claironné par les supporters londoniens en son honneur.