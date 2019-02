Tottenham: Sissoko et Lloris débutent

Tottenham a l'opportunité ce dimanche après-midi, en match décalé de la 26e journée de Premier League, de mettre un peu la pression sur le Liverpool FC et Manchester City dans la course au titre, à condition de venir à bout de Leicester City. Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino ne bouscule pas ses plans et comptera notamment sur son capitaine français, Hugo Lloris, et sur le polyvalent Moussa Sissoko.

Dans les rangs des Foxes, Jamie Vardy est envoyé sur le banc de touche par Claude Puel, alors que Nampalys Mendy tient sa place. Le onze de départ des Spurs: Lloris - Trippier, Sanchez, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko, Skipp - Eriksen - Son, Llorente.