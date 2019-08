Tottenham-Sissoko: "Après la finale de Ligue des champions, j'ai pleuré dans ma chambre"

Même les soldats les plus vaillants connaissent des moments plus délicats.

Auteur d'une main dans la surface de réparation dès la 2e minute de la dernière finale de la Ligue des champions contre Liverpool (0-2), Moussa Sissoko a permis, malgré lui, à Mohamed Salah d'ouvrir le score et de guider les Reds vers le sacre. Dans un entretien accordé à Talksport, le Français est revenu sur ce fait de jeu, et cette défaite qui lui a fait très mal. "Quand j'ai pleuré pour la dernière fois ? Après la finale de la Ligue des champions, mais personne ne m'a vu parce que je me cachais dans ma chambre. C'était très difficile de s'en remettre, perdre en finale a été douloureux. Même pendant mes vacances, j'y pensais encore, et maintenant aussi des fois. Je peux dire que ça m'a pris facilement un mois pour me sentir mieux avec ça", a-t-il expliqué.

Pourtant, et comme à son habitude, Sissoko s'est relevé. Pour la reprise de la Premier League, il a délivré une passe décisive contre Aston Villa (victoire 3-1 des Spurs), et devrait être titulaire contre Manchester City ce samedi (18h30), pour la 2e journée du championnat.