Tottenham s’incline à Manchester United, Chelsea se ressaisit

José Mourinho a manqué ses retrouvailles avec son ex. Pour son retour à Old Trafford, le coach de Tottenham a subi sa première défaite (2-1) depuis qu’il est à la tête des Spurs. Visiblement galvanisé par ces retrouvailles, au moins durant la première demi-heure de jeu, Manchester United a retrouvé le goût de la victoire alors que les Red Devils n’avaient plus gagné depuis trois matchs, toutes compétitions confondues. Marcus Rashford avait ouvert le score très tôt dans le match, d’une frappe puissante (1-0, 6eme) et s’est même offert un doublé au retour des vestiaires, sur un penalty qu’il avait lui-même provoqué. Avant cela, Dele Alli, redevenu le formidable joueur qu’il était, avait égalisé. Grâce à ce succès, les Mancuniens grimpent au sixième rang et dépassent leur adversaire du soir, huitième.

Leicester enchaîne, Chelsea se reprend

Sans être brillant, Leicester a allongé son étonnante série de victoires, décrochant un huitième succès de rang, face à Watford (2-0). Jamie Vardy, meilleur buteur de Premier League, a transformé un penalty avant l’heure de jeu. James Maddison a lui aussi marqué dans le temps additionnel. Les Foxes conservent ainsi trois points d’avance sur Manchester City, vainqueur à Burnley (1-4) mardi. Après deux défaites consécutives en Premier League, Chelsea s’est réveillé face à Aston Villa. Les Blues ont encore été emmenés par Tammy Abraham, buteur puis passeur décisif pour Mason Mount. Wolverhampton s’est offert West Ham (2-0) et Southampton a battu Norwich (2-1).