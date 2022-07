Richarlison a signé pour les Spurs la semaine dernière depuis Everton. Et un certain Rivaldo a analysé ce mouvement. Pour l'ancien joueur du Barça, l'arrivée de l'attaquant auriverde est une excellente nouvelle pour les Lily Whites. "Richarlison est officiellement chez les Spurs, et je crois que c'est un excellent transfert pour lui, car cela lui permettra de jouer pour un club de premier plan en Premier League et aussi de participer à la Ligue des Champions en 2022-23", a déclaré Rivaldo à Betfair.com.

Richarlison à Tottenham, Rivaldo approuve

"De plus, il pourrait former un trio fantastique avec Son et Harry Kane en attaque. Donc, je pense que c'est un excellent mouvement pour lui, et je suis impatient de commencer à le regarder jouer dans un club qui a de grandes ambitions pour la saison prochaine sous la direction d'Antonio Conte."