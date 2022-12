Deuxième coup dur en l'espace de quelques jours pour Richarlison. L'attaquant brésilien, éliminé de la Coupe du Monde dès les quarts de finale et une défaite de la Selecao face à la Croatie (1-1, 4 t.a.b à 2), devrait être écarté des terrains pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure selon The Evening Standard. A en croire les informations du média britannique, l'attaquant de Tottenham souffre d'une blessure aux ischios-jambiers contractée lors de l'échauffement du match, auquel il a tout de même pris part (84 minutes sur le terrain).

Déjà de retour à Londres depuis lundi, soit une semaine avant la date prévue, le buteur des Spurs a passé des examens supplémentaires qui devraient en dire plus rapidement sur la nature de sa blessure. Cela dit, The Evening Standard évoque une absence d'au moins un mois, ce qui ferait manquer à Richarlison la reprise du championnat le 26 décembre face à Brentford (13h30) et possiblement le choc dans le derby du Nord de Londres face à Arsenal le 15 janvier prochain (17h30). À suivre...