Tottenham répare l'énorme bévue de Lloris

Hugo Lloris s'en sort très bien ! Le portier de Tottenham s'est complètement manqué à la 39e minute contre Southampton, ce samedi lors de la septième journée de Premier League, offrant l'égalisation aux visiteurs. Une boulette similaire à celle commise devant Mario Mandzukic en finale de la Coupe du monde 2018 face à la Croatie (4-2). Là encore, ses coéquipiers ont rattrapé le coup (2-1).

Heureusement pour le portier des Spurs, Tanguy Ndombélé avait eu a bonne idée d'ouvrir le score (24e). Le deuxième but du milieu de terrain international français sous ses nouvelles couleurs. Son capitaine chez les Bleus s'est alors distingué d'une bien mauvaise manière. Après un contrôle du pied gauche sur une passe en retrait anodine, Lloris a voulu feinter Danny Ings, venu au pressing. Le dribble du Tricolore n'a pas du tout fonctionné et l'attaquant anglais a tranquillement égalisé. Un geste maladroit qui aurait pu être lourd de conséquences pour Tottenham, alors à 10 parce que plombé également par le carton rouge reçu quelques instants plus tôt par Serge Aurier (31e).

Finalement, l'inévitable Harry Kane a sorti les Spurs de cette mauvaise passe en inscrivant son troisième but en championnat (43e). Les Londoniens ont ensuite tenu en infériorité numérique avec notamment cinq arrêts de leur dernier rempart. Un Hugo Lloris plus à l'aise sur sa ligne de but que dans son jeu au pied. Un secteur défaillant qui coûte cher... Une fois par an environ, le gardien de l'équipe de France est bon pour le bêtisier ! En 2017, c'était une relance coupable qui avait coûté un but et deux points aux Bleus en Suède (2-1). Un an plus tard en Russie, c'était en finale du Mondial. Cette fois, c'est Tottenham qui trinque. A 32 ans, Lloris doit encore travailler au pied, même avec 114 sélections au compteur et le brassard de capitaine des champions du monde.