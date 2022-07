Il y a deux ans, Sergio Reguilon était arrivé en Premier League à Tottenham en provenance du Real Madrid. Il l'avait fait avec de grands espoirs, mais Antonio Conte a depuis cessé de l'utiliser. Ce latéral espagnol a même certainement été le plus choqué par la décision du manager italien d'être inclus dans le petit noyau de joueurs restés à Londres pendant que le club se rendait en Corée du Sud pour une tournée de pré-saison. En compagnie de Ndombele, Giovani Lo Celso et Harry Winks, le gaucher n'a pas voyagé au pays des matins calmes.

Vers un retour en Liga ?

La décision d'Antonio Conte pourrait signifier le départ de Sergio Reguilon de Londres. Ce dernier a déjà joué pour Séville du temps où il était prêté par le Real Madrid et il est possible qu'il rejoigne la formation andalouse. Selon des sources ibériques, Conte a fait part de son désir de vendre l'arrière espagnol. Tottenham discuterait ainsi d'un accord de prêt avec Séville pour renvoyer Reguilon chez les pensionnaires du stade Sanchez-Pizjuan.