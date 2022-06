Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, évoque son futur, ayant donné un indice sur son avenir en club. Kane est très convoité, étant considéré comme l'un des meilleurs numéros neufs actuels dans le monde. L'attaquant des Three Lions et de Tottenham a longtemps été lié à un transfert à Manchester City l'été dernier. Cependant, les Citizens ont désormais obtenu la signature d'Erling Haaland, ce qui met forcément fin à leur intérêt pour Kane.

Kane se voit rester



Le joueur s'est exprimé face aux journalistes sur la question de son avenir, lui qui semble vouloir rester, ayant hâte de participer à la pré-saison avec les Spurs. : "Avant tout, j'ai hâte de partir, mais le plan est de revenir le 8 juillet et de partir en Corée avec les garçons. J'ai hâte de commencer une nouvelle saison. Je me suis très bien entendu avec Antonio Conte pendant la période où il était là et j'ai hâte d'être à la saison prochaine et à ce qui va suivre."