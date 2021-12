Tottenham prêt à griller Chelsea sur De Ligt

Tottenham s'est lancé dans la bataille pour le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt. L'agent de De Ligt, Mino Raiola, a fait part de son intention de faire partir le défenseur de la Juve l'année prochaine, déclarant qu'il est prêt "pour atteindre un nouveau niveau". Le FC Barcelone a été lié à De Ligt, mais il n'a pas le pouvoir financier de faire une approche sérieuse pour le joueur.

De Ligt, le Barça pas assez riche

Au lieu de cela, Chelsea et Tottenham ont été mentionnés comme des options alternatives potentielles pour De Ligt et Raiola. Selon AS, le directeur du football des Spurs, Fabio Paratici, a pris contact avec son ancien club, la Juventus, pour faire part de son intérêt, tandis que des discussions ont également eu lieu avec Raiola. Chelsea, quant à lui, s'intéresse à De Ligt car quatre de ses défenseurs, Toni Rudiger, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta et Thiago Silva, seront en fin de contrat en juin.