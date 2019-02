Tottenham: Pourquoi Foyth a refusé le PSG

Juan Foyth (21 ans) a révélé dans un entretien pour ESPN les raisons qui l'ont poussé a privilégié Tottenham plutôt qu'un transfert au PSG lors de l'été 2017. L'ancien défenseur d'Estudiantes, qui compte 6 apparitions en Premier League cette saison, revient en détail sur un choix de raison et de cœur pour une acclimatation plus simple.

"Plus que tout, j'ai rejoint Tottenham car il y avait un entraîneur argentin avec qui je pouvais communiquer en espagnol. C'était aussi un défenseur, j'ai pensé qu'il pourrait avoir de très bonnes recommandations et des conseils à me donner".

C'est donc Mauricio Pochettino qui aura fait pencher la balance vers le club londonien, mais également l'institution que représentent les Spurs : "C'est un club qui fait confiance aux jeunes joueurs", a-t-il déclaré.