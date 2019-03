Tottenham: Pochettino sanctionné par la FA

Mauricio Pochettino a été sanctionné ce mercredi, pour avoir invectivé l'arbitre Mike Dean, le 23 février dernier, lors de la 27e journée de Premier League entre Burnley et Tottenham (2-1). Malgré les excuses du coach suite à l'incident, la Football Association a décidé d'infliger une amende de 10 000 livres, ainsi que 2 matches de suspension au technicien des Spurs.

L'Argentin sera privé de banc de touche lors des déplacements à Southampton (9 mars) et Liverpool (31 mars), les deux seules rencontres de son équipe prévues au mois de mars.

Mauricio Pochettino was NOT happy with Mike Dean at full time! pic.twitter.com/w0r0FTRUiI