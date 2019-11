Tottenham: Pochettino l’a mauvaise pour Lo Celso

Convoqué avec la sélection argentine, pour participer aux matches amicaux contre le Brésil et l’Uruguay, Giovani Lo Celso n’a pourtant évolué qu’une dizaine de minutes depuis son retour de blessure à la hanche avec son club Tottenham. Et forcément, son manager chez les Spurs, Mauricio Pochettino, n’a guère goûté cette convocation.

"En général, les entraîneurs aiment bien que les joueurs restent à la maison. Ça va être difficile pour Lo Celso car au moment où il sera parfaitement remis pour recommencer à jouer, il va devoir s'en aller en sélection. En changeant la dynamique des séances d'entraînement, certaines mauvaises situations peuvent survenir. Honnêtement, ça ne me réjouit pas. Mais je l'accepte car je défends toujours l'équipe nationale et je me range derrière la décision du sélectionneur car j'ai été joueur et je sais ce que cela fait d'être convoqué. Je ne peux rien faire d'autre que faire part de mon ressenti", a concédé le technicien argentin en conférence de presse.