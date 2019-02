Tottenham: Pochettino croit toujours au titre

Conforté par la victoire de ses Spurs ce samedi face à Newcastle (1-0, 25e journée), Mauricio Pochettino a confirmé qu'il gardait toujours en point de mire le titre de champion d'Angleterre.

"Nous n'avons pas besoin d'être dans la position qui est la notre aujourd'hui pour croire en nos capacités, notre potentiel et dans la possibilité de gagner. Nous croyons toujours en nous." Provisoirement deuxième du classement, Tottenham vient d'enchaîner trois victoires de rang en Premier League, de quoi renforcer la confiance de Pochettino: "On est là parce qu'on croit en nous-mêmes et que l'on mérite d'être là. On verra de quoi notre futur sera fait."