Tottenham perd malgré Kane

Le duel des équipes en forme d'Angleterre a tourné à l'avantage des locaux samedi. Burnley, sept matches sans défaite, et Tottenham, quatre victoires de suite, ont livré un duel serré quasiment tout du long dans le Lancashire. Un duel qui a finalement tourné en faveur des Clarets dans les dix dernières minutes. Après un mauvais renvoi de Serge Aurier, Ashley Barnes s'est retrouvé servi dans la surface pour inscrire le but de la victoire (2-1, 83e).

Ce but a pu paraître sévère eu égard à son timing et à la première heure des Spurs. Pour son retour dans le onze après plus d'un mois sans compétition (sept matches manqués), Harry Kane a porté la responsabilité du danger offensif des Londoniens. Après une frappe à côté (16e), un contrôle trop long (36e) et un tir superbe stoppé Tom Heaton (50e), l'international anglais a fini par frapper. Mais c'était alors pour égaliser que Kane a inscrit le quinzième but de sa saison en championnat, à l'issue d'une percée en individuel (1-1, 65e).

Un calendrier difficile

Avant cela, c'est le robuste Chris Wood qui avait ouvert le score sur corner (1-0, 57e). Un but alors intervenu contre le cours du jeu mais qui a mis en lumière l'impuissance londonienne samedi. Burnley, avant son but décisif, s'était même montré plus dangereux que son adversaire en seconde période avec un tir à côté de Jeff Hendrick (71e) et une frappe de Dwight McNeil stoppée par Hugo Lloris (77e).

Au classement, cette défaite laisse les Spurs à cinq points de Manchester City (1er, même nombre de matches) et autant de Liverpool (2e, un match en retard) dans la course au titre. Un coup d'arrêt au mauvais moment avant de défier coup sur coup Chelsea et Arsenal en championnat puis Dortmund en Ligue des champions.