Tottenham-Ndombélé: "On m'a dit que j'étais un peu nonchalant"

Transféré cet été de Lyon à Tottenham, Tanguy Ndombele prend peu à peu ses marques au sein de la formation londonienne. Conscient des efforts à effectuer pour continuer à progresser, le milieu international sait les enjeux qui sont les siens pour rester au top niveau.

"Je reste focus. J'essaie d'aller de l'avant, tout en pensant que l'on peut vite aller en arrière. Peut être que dans cinq ans, on ne parlera plus de moi", a-t-il indiqué ce dimanche lors de son passage au Canal Football Club. "On ne sait jamais dans le foot. C'est l'humilité. Tu vois des grands joueurs comme Messi ou Ronaldo, ils ont 5 ballons d'or et ils en veulent encore. Moi, je viens de signer à Tottenham, je n'ai pas le droit d'être rassasié, j'en veux encore aussi."

Ndombele est également revenu sur un reproche qui lui est régulièrement fait, au sujet de sa prétendue nonchalance: "On m'a dit que j'étais un peu nonchalant. J'essaie de m’améliorer. (...) Que ce soit en match, ou à l'entrainement, même dans ma façon de marcher, j'essaie de m'améliorer."