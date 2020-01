"We believe."

José Mourinho s'était récemment plaint des absences répétées de Tanguy Ndombele sur blessure. Et l'ancien Lyonnais manquera le choc contre Liverpool prévu samedi à 18.30 en Premier League. «Ensuite, il rejoue un match, on est plein d’espoir, et c’est ainsi depuis le début de la saison. C’est un souci, bien entendu », avait regretté le Special One au début du mois, avant d'annoncer le forfait du joueur.Mourinho a tout de même reçu quelques nouvelles encourageantes en provenance de son infirmerie : « La bonne nouvelle est qu'avant la fin du mois, nous avons deux nouveaux joueurs, Hugo Lloris et Ben Davies. C'est une bonne nouvelle », a-t-il noté. De son côté, Danny Rose a repris l'entraînement. Pour rappel, Tanguy Ndombele avait été recruté l'été dernier par les Spurs depuis l'OL contre 60 millions d'euros.