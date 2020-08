Tottenham : Mourinho valorise l'implication de Lucas

José Mourinho, le manager de Tottenham, n'est pas peu fier du comportement adopté par Lucas sous le maillot des Spurs. Lucas a disputé 47 matches toutes compétitions confondues cette saison, marquant sept buts et délivrant cinq passes décisives. Sa contribution globale a été cruciale en l'absence d'un certain nombre de joueurs clés durant la saison étant donné que Harry Kane, Son, voire encore Dele Alli ont tous été victimes de blessures, laissant parfois Mourinho à court d'options afin de composer son équipe.







"Avec tous les problèmes que nous avons eu, Lucas est probablement l'un des rares joueurs qui était là le jour de mon arrivée et qui ne s'est jamais arrêté, à part une fatigue extrême qu'il a eue parce qu'il jouait tous les matches. Il a tout fait pour nous pendant la saison. Il a joué dans toutes les positions. Il a joué comme attaquant alors que nous n'avions pas d'attaquant. Il n'avait pas de repos, il devait jouer chaque match dans chaque compétition", a jugé le coach dans un entretien accordé au site officiel des Spurs.



Puis de poursuivre son éloge envers l'ancien élément du PSG : "C’est vraiment incroyable et cela montre le joueur d’équipe qu’il est - un joueur d’équipe, un joueur constant, un joueur qui se sacrifie pour les besoins de l’équipe. Nous avons plus maintenant (de joueurs), et je suis un entraîneur chanceux, mais Lucas est un bon exemple", a expliqué Mourinho, qui a mené les Spurs vers la Ligue Europa dans l'optique de la saison prochaine.