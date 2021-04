"Ce que j'ai maintenant avec Ole est différent. Lui n'irait pas contre ses joueurs. Il n'irait définitivement pas contre ses joueurs." Ainsi avait débuté Paul Pogba au moment d'évoquer son expérience avec José Mourinho du temps où le Portugais exerçait du côté de Manchester United. Questionné sur les déclarations de son ancien joueur, le tacticien de Tottenham a répondu dans un style bien à lui.



Au micro de Sky Sports, Mourinho est allé droit au but : "Tout ce que je peux dire, c'est que cela ne m’intéresse pas. Je m'en fous complètement." Net et précis de la part du Special One qui n'avait pas vraiment la tête à répondre à ce genre de question vendredi soir, après le match nul concédé par Tottenham sur la pelouse d'Everton (2-2).

D'autres préoccupations



Les Spurs ont non seulement laissé échapper deux points dans la course à l'Europe, mais ils ont également vu Harry Kane sortir prématurément suite à un coup reçu sur la cheville droite. Autant de préoccupations qui occupent bien davantage l'esprit de José Mourinho que la déclaration de Paul Pogba.