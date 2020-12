Tottenham : Mourinho prend la défense de Lloris

Tottenham n'a pu obtenir un meilleur résultat qu'un match nul, dimanche en Premier League, sur la pelouse de Crystal Palace (1-1). L'inévitable Harry Kane avait ouvert le score pour les Spurs (23ème), avant que Jeffrey Schlupp ne profite d'un ballon relâché par Hugo Lloris pour remettre les compteurs à égalité. Ainsi, au classement, l'équipe dirigée par José Mourinho occupe la tête, à l'instar de Liverpool (25 points mais une meilleure différence de buts pour Tottenham, + 14 contre +9). Mercredi se profile un choc entre les deux formations, à Anfield pour le compte de la treizième journée du championnat d'Angleterre (21 heures).





En conférence de presse, José Mourinho a affiché un soutien très important en direction de son capitaine et gardien, Hugo Lloris. "Mon gardien de but est le meilleur de la Premier League, donc je ne critique jamais le meilleur gardien de la Premier League, point final. Si je dois blâmer quelqu'un, je dois nous blâmer nous-mêmes, l'équipe. Ceux qui gagnent, ceux qui font match nul et ceux qui perdent. Certains gars ont la philosophie du 'ils ont perdu', 'nous avons fait match nul' et 'j'ai gagné' mais ce n'est pas nous", a confié l'ancien entraîneur du Real Madrid ou encore de l'Inter Milan.

Tottenham n'a pu respecter les consignes de Mourinho en seconde période

Par la suite, il a aussi avancé que ses consignes n'ont pas été respectées par sa formation, lors du second acte. "À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs exactement le contraire de ce que nous avons fait en seconde période, mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Je remercie Palace pour cela. Ils ont mis le ballon en l'air, ils ont commencé à mettre le ballon dans la surface et à créer des coups francs latéraux, des centres pour que le but puisse arriver comme cela s'est passé. Nous devons donc nous blâmer de ne pas avoir pu faire ce que nous avons fait en première mi-temps. Dans la dernière période du match, il y a une réaction, bien sûr, une très bonne réaction, puis le gardien de but a fait quelques arrêts incroyables", a jugé Mourinho, au sujet de Vicente Guaita.