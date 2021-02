Tottenham : Mourinho ne doute pas de sa méthode

Lors des 8 dernières rencontres, Tottenham a connu six défaites, dont la dernière concédée face à West Ham, dimanche en Premier League (2-1). José Mourinho, se trouve lui dans une situation inédite au cours de sa carrière d'entraîneur. Si il a connu des succès avec le FC Porto, Manchester United, le Real Madrid ou Chelsea, il n'avait jamais récolté aussi peu de points après 50 matchs (81). Pour autant, au micro de Sky Sports, le coach des Spurs a affirmé sa confiance dans sa philosophie de jeu, se montrant certain du bénéfice.

Une méthode sans égale dans le monde, pour Mourinho

"Non, je ne doute pas, pas du tout. Zéro. Parfois, les résultats sont la conséquence de multiples situations dans le football. Ma méthode et celle de mon équipe d'entraîneurs, sont sans égales dans le monde. Je ne sais pas ce que vous entendez par crise. Si la crise est une frustration et une tristesse dans le vestiaire, je dirais que oui, car personne n'est heureux, nous l'avons tous montré dans ce match", a expliqué le technicien lusitanien. Ce dernier a estimé que le résultat n'était pas juste, au regard de la performance livrée par son équipe. "Le résultat est là, ils ont les points et nous avons la tristesse et la frustration. Le bon feeling est la façon dont l'équipe a joué, surtout en seconde période. Il ne fait aucun doute que l'équipe voulait gagner, aucun doute que l'équipe se battait ensemble pour un résultat différent, et je pense que nous méritions un résultat différent", a commenté José Mourinho.



Neuvième de Premier League, Tottenham retrouvera la Ligue Europa, mercredi soir contre Wolfsberg, en 16ème de finale retour de la compétition (18 heures). Lors du match aller, les Spurs avaient su faire le travail en s'imposant largement (1-4).