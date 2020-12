Tottenham : Mourinho ironise sur la crise des blessures à Liverpool

Je pense qu'Alisson n'est pas blessé. Alexander-Arnold n'est pas blessé. Matip, je crois qu'il va jouer. Fabinho n'est pas blessé. Robertson n'est pas blessé. Henderson n'est pas blessé. Wijnaldum n'est pas blessé. Salah n'est pas blessé. Firmino n'est pas blessé. Mané n'est pas blessé. Van Dijk est blessé et Van Dijk est un très bon joueur, bien sûr. Mais donnez-moi la liste des blessures de Liverpool et comparez cette liste de blessures avec ce qui est la meilleure équipe de Liverpool.

Je peux vous donner une liste des blessures à Tottenham. Nous avons deux jeunes de moins de 16 ans blessés, nous en avons deux autres chez les moins de 21 ans et nous en avons trois chez les moins de 23 ans

Bale incertain pour Liverpool

Leader de Premier League avec le même nombre de points (25) que Liverpool mais jouissant d'une différence de buts plus importante (+ 14 contre +9), le Tottenham de José Mourinho s'avance avec une certaine confiance vers le choc face au champion d'Angleterre en titre, mercredi soir sur la pelouse d'Anfield (21 heures) dans l'optique de la quatorzième journée du championnat. Les Reds doivent composer avec un effectif miné par les absences depuis l'entame de cet exercice 2020-2021, l'effectif dirigé par Jürgen Klopp a vu les joueurs subir des éloignements de terrain de façon fréquente. Le cas du défenseur central néerlandais, Virgil Van Dijk, étant le plus important. Touché contre Everton le 17 octobre dernier (2-2) suite à un choc avec Jordan Pickford, le gardien adverse, il a été opéré des ligaments du genou droit et sa prochaine reprise n'est pas connue.José Mourinho, en conférence de presse, avant la rencontre, a été interrogé sur la crise des blessures à Liverpool. En plus de Van Dijk, Thiago Alcantara, James Milner, Diogo Jota, Joe Gomez et Joel Matip sont blessés, ce qui pourrait avoir une influence sur la forme de Liverpool, tenu en échec par Fulham, dimanche (1-1). Une hypothèse que José Mourinho a réfuté à sa façon, ce mardi devant les médias. "", a-t-il assuré.



Tottenham a dû faire face à ses propres blessures cette saison, et Gareth Bale n'est pas encore à 100% après son retour dans le nord de Londres suite à son prêt d'une saison en provenance du Real Madrid. Interrogé sur la possibilité pour le Gallois de jouer contre Liverpool, Mourinho a déclaré: "Nous avons encore une séance d'entraînement. Hier, il ne s'est pas entraîné avec l'équipe, il s'est entraîné à l'intérieur. Pour le moment, je dirais non, mais nous verrons."

Klopp : "Mourinho a fait de Tottenham une machine à résultats" :