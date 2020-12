Tottenham : Mourinho défend Aurier après son erreur

Tottenham a concédé sa deuxième défaite consécutive en Premier League, dimanche à domicile contre Leicester (0-2). Contre les joueurs dirigés par Brendan Rodgers, les hommes de José Mourinho n'ont jamais su développer le jeu qu'ils avaient l'habitude de produire. Pire, certains éléments ont commis des erreurs, comme Serge Aurier. Le latéral a été le protagoniste majeur d'un penalty provoqué en commettant une faute dans les derniers instants du temps additionnel en raison d'une charge dans le dos de Wesley Fofana. Jamie Vardy avait par la suite donné l'avantage aux visiteurs avant qu'un but contre son camp de Toby Alderweireld n'anéantisse les espoirs d'une possible remontée.



"Serge a été phénoménal contre Liverpool", clarifie Mourinho

En conférence de presse, José Mourinho a longuement évoqué le geste d'Aurier. Pour lui, l'ancien latéral du PSG est coupable d'une erreur dans une saison lors de laquelle il a su démontrer un grand niveau. "Je décrirais (son geste) comme une erreur, pas un moment de folie. Il faut savoir où on se situe, si on est dans la surface. Là, le joueur repart vers son but, sans aucun danger. Serge a été phénoménal contre Liverpool, probablement notre meilleur joueur et aujourd'hui (hier) il fait cette erreur. Est-ce qu'elle nous coûte trois points? Ce n'est pas juste de dire ça. Si je dois pointer des joueurs du doigt, je pourrais cibler certains qui n'ont pas eu l'attitude que j'aime", a expliqué le manager.



Défait pour la troisième fois de la saison, avec le revers contre Everton lors de l'entame de cet exercice en Premier League, le club anglais retombe à la cinquième position du classement, à 6 points du leader, Liverpool. Mercredi soir, c'est un déplacement sur la pelouse de Stoke City qui attend les Spurs, dans le cadre de la League Cup.