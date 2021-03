Tottenham : Mourinho critique l'arbitrage lors du derby

La pilule ne passe pas pour José Mourinho. Dimanche, Tottenham n'a pu obtenir la victoire face à Arsenal lors du derby du Nord de Londres (2-1). Son équipe a notamment concédé un penalty obtenu et transformé par Alexandre Lacazette (64ème minute) qui reste en travers de la gorge du manager lusitanien. En conférence de presse, après le match, il a ciblé l'arbitrage de façon très tranchée, comme souvent dans sa carrière.

"Je suis juste très malchanceux avec un très bon arbitre"

"On a fait une première période catastrophique. Les deux seules choses positives en première période ont été le superbe but et le score car le 1-1 ne reflétait pas la physionomie du match. Ils nous dominaient, nous n'avions pas l'intensité pour courir et défendre, être agressifs. Finalement, la seule chose pire que notre première période aujourd'hui (hier, ndlr), c'est la décision de Michael Oliver (arbitre de la rencontre) et Paul Tierney (chargé du VAR) de donner le penalty à Arsenal. C'est la seule chose pire que notre première période", a-t-il pesté.Par la suite, Mourinho a ironisé sur son rapport avec l'arbitre, en citant les quelques mésaventures passées avec lui. "", a commenté le coach des Spurs. Après 28 matchs disputés, Tottenham occupe la septième position en Premier League et tentera de rebondir, dès jeudi en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa face au Dinamo Zagreb (victoire 2-0 à l'aller).