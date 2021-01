Tottenham : Mourinho compte-il vraiment sur Alli ?

Après trois matchs consécutifs sur le banc, Dele Alli a eu le droit à un peu plus d’une heure de jeu dimanche lors de la large victoire de Tottenham sur la pelouse du modeste Marine FC (0-5), club du huitième échelon anglais, au troisième tour de la FA Cup. Celui qui n’a eu le droit qu’à des bouts de match en Premier League (quatre apparitions et 75 minutes de temps de jeu) a livré une prestation convaincante, malgré une chute qui a provoqué l’hilarité de ses partenaires. Passeur décisif sur le premier but de Carlos Vinicius, l’international anglais (37 sélections, 3 buts) a même eu le droit aux (rares) félicitations de son entraîneur.

Mourinho "très content de son attitude"

"Je suis vraiment content de son match, a ainsi déclaré José Mourinho. Le terrain était un peu dangereux et leur enthousiasme pouvait mettre nos joueurs en danger, mais je suis satisfait de sa prestation. Il était titulaire aujourd’hui et, bien sûr, ce n’était pas un match pour mesurer sa qualité, mais on a vu son professionnalisme. Et je suis très content de son attitude. Je ne serai pas surpris si mercredi prochain, Dele joue avec nous." Cette sortie peut sembler étonnante de la part du technicien portugais, puisque c’est lui qui a mis au placard le milieu de terrain de 24 ans, avec qui se relations ne paraissent pas être des plus simples.

Va-t-il enchaîner contre Fulham ?

Le 23 décembre dernier, Alli n’avait d’ailleurs pas caché son agacement lorsqu’il avait remplacé peu après l’heure à l’occasion du match de League Cup à Stoke, frappant de colère dans la glacière du staff en fixant Mourinho lors de sa sortie. Adepte des "mind games", le "Mou" va-t-il désormais vraiment compter sur un joueur toujours convoité par le PSG, désormais entraîné par Mauricio Pochettino, qui a fait éclore Alli chez les Spurs ? On devrait vite le savoir, alors que Tottenham reçoit les relégables de Fulham mercredi, à moins de trois semaines de la clôture du mercato hivernal.