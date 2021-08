Selon les médias ibériques, le club londonien est en pleine négociations avec le FC Barcelone pour recruter l'adolescent guinéen, et a vendu Moussa Sissoko à Watford pour lui faire de la place. Sissoko a été vendu pour 6 millions d'euros, et étant donné que Tanguy Ndombele est blessé, l'entraîneur Nuno Espirito Santo ne dispose que de Pierre-Emile Hojberg, Giovani Lo Celso et Harry Winks comme milieux de terrain.

Moriba va quitter le Barça

Une telle situation permettrait à Ilaix Moriba de jouer un rôle de premier plan à Tottenham. Étant donné que l'adolescent a choisi de passer de l'Espagne à la Guinée, il sera également qualifié pour jouer en Premier League grâce au système de points mis en place après le Brexit. Leipzig est toujours sur les rangs, mais pour l'instant, il semble qu'un transfert à Londres soit plus probable qu'en Bundesliga. Tottenham est prêt à payer 20 millions d'euros à Barcelone pour s'attacher les services d'Ilaix ; Leipzig ne l'est pas. Le feuilleton semble enfin toucher à sa fin.