Tottenham - Modric : "Mourinho gagne partout"

L'entraîneur portugais a succédé à Mauricio Pochettino la saison dernière et a conduit les Spurs dans le top six

J'ai une affection particulière pour lui, pour tout ce qu'il signifiait pour moi. Tottenham a fait une excellente chose en le nommant manager car c'est un gagnant avéré. En Italie, en Angleterre et en Espagne, il a gagné des choses et il sait comment gagner. J'espère qu'il parviendra à faire la même chose avec les Spurs", a-t-il indiqué dans un premier temps.

Pour Modric, Mourinho sait transmettre son énergie aux joueurs

"Il gagne partout. Même quand les gens disent: 'Ah, il n’a pas gagné à Manchester'. Il a remporté la Ligue Europa et d'autres coupes en raison de sa qualité. Il sait transporter son énergie vers les joueurs. Si je devais dire une chose, c'est comment il se prépare pour les matchs. C'est quelque chose d'incroyable, il vous donne tout ce que vous devez savoir sur les équipes, où faire des dégâts et les exploiter", a expliqué Modric.



José Mourinho connaît bien Luka Modric pour l'avoir entraîné du côté du Real Madrid.de la Premier League, menant l'équipe aux tours préliminaires de la Ligue Europa. Tottenham se déplacera en Bulgarie sur la pelouse du Lokomotiv Plovdiv pour le second tour de qualification (17 septembre).Dans un entretien accordé au Times, Modric (ancien élément de Tottenham jusqu'en 2013 et son départ au Real) a confié son avis sur Mourinho. Et il a dévoilé une grande admiration pour lui. "Mourinho a remporté 25 titres au cours de sa carrière (huit championnats, une Coupe de l’UEFA, une Ligue Europa, ainsi que deux Ligues des Champions notamment) et pour Modric, sa capacité à obtenir des trophées fait la différence.