Tottenham: Luxation du coude pour Lloris

Les nouvelles d'Hugo Lloris sont plutôt rassurantes. Sorti sur civière lors de la lourde défaite des Spurs à Brighton (3-0), ce samedi en Premier League, le portier de Tottenham a évité la fracture alors que les images laissaient craindre le pire.

Le gardien français souffre d'une luxation du coude, informe le club anglais dans un communiqué. Le capitaine des Bleus, forfait pour le prochain rassemblement tricolore et remplacé par Mike Maignan, "va maintenant retourner à Londres ce soir après avoir été examiné dans un hôpital local."

La durée d'indisponibilité de Lloris reste encore inconnue. "L'évaluation se poursuivra au cours de la semaine à venir pour déterminer l'étendue de la blessure et la durée nécessaire à sa rééducation."

We can confirm that Hugo Lloris sustained a dislocated elbow during today’s match against Brighton.



