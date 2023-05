Tottenham : Lloris vers un contrat démentiel en Arabie Saoudite ?

Hugo Lloris sur le point de quitter Tottenham et de signer un contrat démentiel en Arabie Saoudite ? Le gardien français des Spurs, aujourd'hui âgé de 36 ans, aurait reçu une énorme offre de la part du pays du royaume du Golfe, désireux de faire signer de nombreuses stars, dont Lionel Messi. D'après les informations de The Times, Lloris serait dans le viseur de l'Arabie Saoudite, qui souhaiterait s'offrir les services du champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022. Lloris pourrait bien accepter au vu de l'offre dingue reçue.

Un salaire multiplié par 3

D'après les informations de The Times, l'Arabie Saoudite proposerait à Lloris de tripler son salaire, lui qui émarge à 100 000 livres par semaine à Londres. Tandis que Tottenham pourrait lui chercher un remplaçant cet été, étant donné que Lloris n'a pas vécu la meilleure saison de sa carrière et ne jouera plus jusqu'au terme de cet exercice, le gardien français pourrait s'en aller. Onze ans après son arrivée, le néo-retraité de l'équipe de France va devoir réfléchir à la suite de sa carrière, lui qui n'est pas assuré de jouer autant que cette saison lors du prochain exercice. Lloris pourrait donc s'en aller vers l'Arabie Saoudite, qui ferait un joli coup.