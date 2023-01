Tottenham : Lloris sous le feu des critiques après son erreur face à Arsenal

Hier soir, Arsenal a remporté le Derby de Londres face à Tottenham avec un succès 2 buts à 0 sur la pelouse des Spurs. Suite à un but contre son camp d'Hugo Lloris et une réalisation de Martin Ødegaard, les Gunners l'ont emporté et ont accentué leur avance en tête du classement avec désormais 8 points d'avance sur Manchester City. Du côté de Tottenham, l'ambiance était moins joyeuse, notamment pour Lloris. Le capitaine des Spurs a été auteur d'une grosse boulette permettant à Arsenal d'ouvrir le score en première période et il a été lourdement critiqué en Angleterre. Ainsi, les fans de Tottenham n'en peuvent plus des boulettes du portier français, auteur du premier but contre son camp de sa carrière en Premier League.

Lloris tancé

Tandis que Lloris a mal négocié un ballon relativement facile sur un centre de Saka, les fans de Tottenham s'en sont pris au gardien de but des Bleus, désormais retraité, sur les réseaux sociaux. Ainsi, certains ont demandé combien d'erreurs Lloris pourrait encore faire, alors que d'autres se sont moqués en postant une photo d'Emiliano Martinez et en assurant que Lloris subissait l'effet "Dibu". L'ancien gardien de l'équipe de France a mis Arsenal sur une voie royale vers le succès et cela ne passe pas pour les fans des Spurs, écoeurés après cette grossière erreur du gardien de but.

I can no longer defend Lloris; he is the biggest liability in the Premier League. How many goals have we conceded and points dropped as a direct result of his errors. We need to get another keeper in ASAP #THFC #COYS #TTID — Daryl Chumbley (@Dzlr69) January 15, 2023