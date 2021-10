Interrogé sur les performances de son partenaire en club, Harry Kane, le gardien international français Hugo Lloris estime que la défaite des Three Lions en finale de l'Euro à Wembley a laissé des traces chez le buteur international anglais, beaucoup moins prolifique que lors des dernières saisons.

Une grosse déception

« Il est passé par beaucoup d’émotions pendant l’été. Après la grosse déception de la finale perdue par l’Angleterre, c’est normal d’avoir besoin de temps pour récupérer. Il faut tant d’énergie, d’efforts, de sacrifices pour en arriver-là et on a l’impression de ne pas être récompensé. A la fin de la journée, seule la victoire compte. J’ai été dans cette situation après la défaite contre le Portugal en 2016 à domicile. Cette finale, aurait pu changer la carrière de tous les joueurs impliqués et on ne pouvait imaginer que l’on gagnerait la Coupe du monde deux ans plus tard. Je ne suis pas inquiet pour Harry parce qu’il est à l’âge parfait, au moment parfait de sa carrière », a considéré Lloris sur Sky Sports.