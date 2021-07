Tottenham : Lloris poussé dehors par Gollini ?

Se dirige-t-on vers un été de transition pour les Bleus ? Alors que de nombreux joueurs de l'équipe de France animent en ce moment l'actualité du mercato, comme Raphaël Varane, Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann, Hugo Lloris, le capitaine tricolore, pourrait bien également changer d'air. En effet, sous contrat jusqu'en 2022 avec Tottenham, le gardien français est à une période charnière de son histoire avec Tottenham. Alors qu'il aurait refusé une proposition des Spurs en mai dernier, le Niçois pourrait voir son statut être remis en cause avec la nomination de Nuno Espirito Santo à la tête du club londonien.



Gollini se rapproche de Londres



En effet, d'après les informations de Sky Sports, le Portugais était à la recherche d'un gardien depuis son arrivée et aurait trouvé la perle rare. Ces derniers jours, les rumeurs se sont intensifiées et Pierluigi Gollini, l'actuel gardien de l'Atalanta Bergame, serait désormais tout proche de s'engager avec Tottenham. Aux dernières nouvelles, l'Italien serait prêté avec une option d'achat au club qui a terminé 7eme la saison dernière en Premier League. De ce fait, reste à connaître les plans de de Santo, qui disposerait donc de deux titulaires au poste, sans parler de Joe Hart dans le rôle de doublure.



Un dernier défi pour Lloris ?



Ainsi, on peut logiquement se poser des questions sur l'avenir du champion du monde français, alors que son club pourrait être tenté de le céder cet été pour récupérer une indemnité. Or, ces derniers jours, L'Equipe a évoqué un possible intérêt de Manchester United pour Lloris, sachant que David De Gea serait sur le départ et que Dean Henderson n'aurait pas pleinement convaincu. Alors que Jadon Sancho et Varane seraient en passe de signer avec les Red Devils, ces derniers se montrent pour le moment très actif sur le marché des transferts. A 34 ans, le Niçois pourrait se laisser tenter par un dernier beau défi dans sa carrière.

