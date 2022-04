Attention aux montagnes russes. Après quatre succès consécutifs en Premier League, et quatorze buts inscrits dans cet intervalle, Tottenham s’est pris les crampons dans le tapis en chutant samedi à domicile contre Brighton (0-1), l’œuvre du Belge Trossard qui battait Hugo Lloris à la 83e minute.



Le capitaine des Spurs et de l’équipe de France espère que lui et ses coéquipiers resteront impliqués au maximum dans leur mission d’aller chercher une place en Ligue des champions en fin de saison.

Manchester United et Arsenal à l'affût

« Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on a tellement souffert pour en arriver là, ce n'est pas le moment de jeter ce qu'on a construit ces dernières semaines », a déclaré le gardien de but de l’équipe londonienne, cité par The Daily Mail.



« Nous avons une semaine pour préparer le prochain match (à Brentford, ndlr) et j'espère que cette défaite aidera l'équipe à finir plus fort ». Le Tottenham d’Antonio Conte occupe la quatrième place de Premier League avec trois points d’avance sur Man U (5e) et Arsenal (6e).